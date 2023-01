Venezia-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due squadre si affrontano per obiettivi diametralmente opposti, con i lagunari impegnati nella lotta salvezza e gli altoatesini per centrare una storica qualificazione ai playoff.si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo.: COME