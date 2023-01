Venezia | sale sul bus con coltello e minaccia i passeggeri | autista - eroe finge guasto e lo fa arrestare

(Di giovedì 19 gennaio 2023) commenta 'Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi': una frase innocua, una banale comunicazione al telefono dietro la quale si nascondono però parole in codice concordate per spiegare la necessità di ...

ilgazzettino.it

- - > Leggi Anche Lecco, in fiamme bus con ragazzi: autista eroe li mette in salvosul bus con coltello e minaccia i passeggeri: autista finge guasto e lo fa arrestare Giuseppe Mazzone ...Dopo la vittoria nel 2004 del Premio Casella al Concorso 'Premio' e debutta al Teatro La Fenice e al Regio di Torino. La sua carriera l'ha poi portato ad esibirsi ine stagioni quali la ... Venezia. Sale con un coltello a bordo del bus, autista-eroe finge un guasto del mezzo e lo consegna alla poliz Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.VENEZIA - Ha tratto in salvo i pendolari da un uomo che li minacciava con un coltello. È successo a Venezia, ma l'autista a sangue freddo è Giuseppe Mazzone, un 35enne di Trani. Il giovane ha usato un ...