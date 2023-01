Valentina Ferragni | mazzo di rose scatena i fan | «Chi è lo spasimante misterioso?»

Lookdavip

Lo hanno fatto anche Dua Lipa e Kendall Jenner , mentresi è limitata a scattarsi una foto in costume a bordo piscina . 'Risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. ...All'ultima delle tre feste organizzate per celebrare l'ingresso nei trent'anni, la più esclusiva e scatenata, a fianco dell'influencermancava così come previsto l'ex fidanzato storico Luca Vezil, assente nonostante gli affettuosi auguri scambiati sui social. Presente, invece, e in atteggiamenti di evidente ... Sfida di sensualità tra le sorelle Ferragni al compleanno di Valentina All’ultima delle tre feste organizzate per celebrare l’ingresso nei trent’anni, la più esclusiva e scatenata, a fianco dell’influencer Valentina Ferragni mancava – così come previsto – l’ex fidanzato ...Veronica Ferraro è senza dubbio una delle donne più belle nel mondo della rete e per questo motivo ha saputo anche di recente stupire tutti.