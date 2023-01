Valencia show in Coppa del Re | poker al Gijon Avanzano Atletico Madrid ed Athletic Bilbao | fuori il Betis ai rigori

TUTTO mercato WEB

In Spagna, nella Coppa del Re, ildi Rino Gattuso vola ai quarti di finale grazie alla spettacolare vittoria per 4 - 0 in casa dello Sporting Gijon. A firmare lodegli andalusi tanti "...... the country's two biggest SSB systems enjoyed a recovery in 2022: the 2,750 Valenbisi () ...growth in rentals compared with 2021 This success is based on several factors which together... Copa del Rey, Valencia-show. La squadra di Gattuso ai quarti con un Cavani in stato di grazia CITTÀ DEL MESSICO – Antonio Felix Da Costa sorride. È fra i sette piloti che hanno finora vinto il campionato di Formula E e fra i cinque che possono vincerlo di nuovo: ...