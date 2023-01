“Vai a controllare” La figlia non risponde al telefono | scoperta choc su Alina | 31 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nonva alle telefonate della mamma e ovviamente è scattato l’allarme alla polizia. Purtroppo l’epilogo è stato quello che nessuno avrebbe voluto. La trentunenneIsayeva, originaria di Leopoli, ma da tempo residente a Lago Patria, frazione del comune di Giugliano in Campania, è stata trovata morta nel suo appartamento. Come detto, la chiamata alla polizia è arrivata dopo che la madre diIsayeva non riusciva a mettersi in contatto con lei da circa 24 ore. La prima a provare a bussare a casa della trentunenne è stata la sua vicina di appartamento. Leggi anche: Investita e uccisa il giorno del suo compleanno, 30. Il gestodel conducenteIsayeva, 31, nonal: trovata ...