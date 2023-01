Uomini e Donne spoiler 19 gennaio | Maria perde il controllo | decisione di Alessandro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nella puntata di oggi di, giovedì 192023, assisteremo al prosieguo della messa in onda trasmessa ieri. Per tale ragione, si continuerà a parlare di Federico e della delusione di Carola, dopo aver visto il bacio tra il tronista ed Alice. Al trono over, invece, si parlerà di Gemma Galgani e L'articolo proviene da KontroKultura.

Witty TV

Secondo una indagine recente svolta interrogando trentamila persone, negli ultimi anni nelle imprese vengono promosse piùche, le chance di avanzamento sono il doppio rispetto ai ...... di ringraziamento a Dio: per il dono della vita, per avergli fatto da Guida nei 'momenti di confusione' e Luce lungo i 'tratti bui e faticosi'; e ancora lode a Dio per 'i tanti amici,'... Mercoledì 18 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Nel 2021 l'età media di pensionamento è stata di 64,3 anni. Più bassa per gli uomini (64,1) che per le donne (64,6). Un ...La coalizione di governo tra socialdemocratici, liberali e verdi, non rispetta più l'assoluta parità di genere, otto uomini e otto donne. Come previsto da tempo, la ministra alla difesa, Christine Lam ...