Uomini e donne oggi | Tina Cipollari ancora assente | perchè?

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E’ andata in onda una nuova puntata die gli appassionati del programma non hanno potuto fare a meno di non notare la non presenza di. Ormai sono tre puntate che non si vede in tanti si stanno ponendo delle domande? Come mai non è in trasmissione? Infatti, proprioL'articolo proviene da KontroKultura.