Uomini e donne | Federico si sfoga dopo l’addio al programma | “Ho deluso Maria”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Pochi giorni fa, l’ex tronistaDainese, intervistato da Fralof per Donna Spia, è tornato a parlare del suo addio al dating show di, spiegando i motivi che lo hanno portato a lasciare il. Un addio che non ha smosso nessuno sia da parte del pubblico presente che da parte degli opinionisti. Alla L'articolo proviene da KontroKultura.

Witty TV

... Farhan Haq, secondo cui i corpi di 42 persone tra cuie bambini sono stati scoperti nel villaggio di Nyamamba e quelli di altri settenel villaggio di Mbogi. I corpi sono stati ...... tra i 26 e i 35 anni (11%); tra i 36 e i 50 anni (39%); tra i 51 e i 65 anni (21%); oltre i 65 anni (10%) Per quanto riguarda il genere, i dati sono molto simili: lesono il 51%, gliil ... Mercoledì 18 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Prenderà il via da dove si è interrotta ieri la puntata di oggi di Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi aveva visto al centro della scena i protagonisti del trono classico e ...Il celebre attore, salito inizialmente popolarità per aver partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha raccontato la sua infanzia. È cresciuto con sole donne in casa, avendo perso il padre ...