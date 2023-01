Università Roma Tre | Concorso per 1 Posto in Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’degli StudiTre diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Personale diGestionale, il Candidato idoneo sarà assegnato alle strutture organizzative dell’amministrazione centrale deputate alla gestione e al coordinamento delle attività a supporto della didattica, della ricerca e dei servizi all’utenza. Per questa Posizioni é previsto inquadramento in categoria EP con contratto a tempo indeterminato. Quotidianamente pubblichiamo Bandi Universitari, si tratta di un settore in costante evoluzione per questo motivo la richiesta di personale qualificato si rinnova con frequenza. Nella sezioni Concorsi di Posizioni Aperte.com ne puoi trovare diversi, prendi visione e Candidati a quelli di tuo interesse. ...