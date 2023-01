Università Cusano | sequestrati beni e auto di lusso per 20 milioni | indagati i vertici per reati fiscali

Agenzia ANSA

Ruota intorno all' evasione fiscale da parte di tre dei vertici dell'Studi NiccolòTelematica Roma che sono stati denunciati il decreto di sequestro preventivo per la confisca di ...Sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche 'per equivalente', di beni per un valore superiore a 20 milioni di euro, pari all'imposta evasa derivante dal reato di dichiarazione fiscale ... Gdf sequestra 20 milioni all'Università Telematica Cusano