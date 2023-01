Unabomber | ora gli indagati per gli attentati sono dieci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Procura di Trieste ha chiesto al Gip di poter effettuare un incidente probatorio per sottoporre a indagine genetica 10 reperti tra gli oggetti sequestrati nell’ambito delle indagini sugli, avvenut in in Veneto e Friuli tra il 1990 e il 2000 e attribuiti aper verificare se sia possibile identificarne il o i responsabili. Ciper gliavvenuti in in Veneto e Friuli tra il 1990 e il 2000 e attribuiti aA renderlo noto è stata la stessa Procura triestina precisando che la richiesta è stata formulata dal pm Federico Frezza e che nel fascicolo risulta indagata “una persona la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare” e altre nove, cioè “tutti coloro che avevano rivestito tale posizione nel ...