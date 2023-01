Una scalinata di Napoli intitolata a Lucio Dalla

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnadella zona di Santa Lucia, a, sarà. Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto. Si tratta, in particolare, dellache da via Partenope, all’altezza di via Santa Lucia, conduce al mare in prossimità del Circolo Canottieri Savoia, dove il popolare cantautore ormeggiava la propria barca. La proposta di istituire il nuovo toponimo Scaleera venutaconsigliera comunale Alessandra Clemente ed è stata approvata all’unanimitàCommissione Toponomastica. “Non esistesenza il suo legame viscerale con ...

Fanpage.it

''Grandiosa Gina, ti stanno aspettando in Paradiso per girare un film'', recita uno, sulladella chiesa. E poi: ''Gina sei l'onore e la gloria di tutti gli italiani'', ''Lollo,Diva è ...... di particolare valore per la sua collocazione nel cuore del centro storico di Prata;traversa di via Garibaldi conosciuta come 'le scalette'. Il dislivello che lapermette di superare ... A Lucio Dalla sarà intitolata una scalinata sul Lungomare di Napoli ... La giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto, ha approvato la delibera per l'intitolazione a Lucio Dalla ...La decisione è stata approvata dalla Giunta del Comune di Napoli: la scalinata intitolata al cantautore sarà quella in via Partenope, sul lungomare cittadino ...