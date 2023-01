Una casetta da 5 milioni | Ferragni-Fedez | il colpo della vita Ecco le foto | Guarda

La Stampa

... davanti all'azienda Terrantica, un punto vendita che ègioia per gli occhi e per il palato: 110 metri quadrati inin legno, con un investimento di circa 250mila euro a cui ha ...Comunque, sono fiduciosa e sono certa che il destino ha in serbo per mebellaa Milano a un prezzo per me abbordabile. Così come sono riuscita a realizzare il mio sogno di trovare un ... Ladri rubano la casetta di legno di un cane randagio, ma si pentono ... È infatti ormai risaputo che in casetta la notte dell’ultimo dell’anno sia accaduto davvero di tutto a causa di 6 concorrenti, due già eliminati. Sono state molte le teorie circolate in questi giorni ...Tornano in libreria, in unico volume, le due fiabe scritte dal maestro siciliano: sono storie create per i suoi nipotini ma adatte anche ai grandi. Come ...