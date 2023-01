Un ragazzo di 16 anni ha portato una pistola a scuola

MessinaToday

Io, a 16, sono andato a lavorare nel bar di mio zio. Poi Enzo Jannacci e Paolo Rossi mi hanno preso a lavare i bicchieri al Bolgia Umana e lì sono passato alla sala a fare ilimmagine. ...A raccontarlo è stata la sorella delcontattata direttamente dalla condutrice Federica Sciarelli della trasmissione. Il giovane si chiama Antonio Di Marzio, ha 29e da tre mesi si è ... Trovato morto Manuel Billè, il ragazzo di 17 anni scomparso da un giorno Attorno alla prima visita dal ginecologo molti miti e leggende. Tra le più diffuse, il non sapere quando fissare l'appuntamento e se è dolorosa ...La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è iniziata ieri, mercoledì 18 gennaio, con una celebrazione ecumenica nella chiesa valdese di Lucca in via Galli Tassi. I prossimi appuntamenti, all ...