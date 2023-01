Un pendente con ametiste e diamanti | indossato solo dalla principessa | e pagato dall’imprenditrice quasi 200mila euro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un gioiello è per sempre. Soprattutto se porta con sé una storia importante e un personaggio che ha segnato la storia. Lo sa bene Kim Kardashian che ha acquistato per 197.453 dollari (182.446) la croce di Attallah. Il gioiello,da Lady Diana nel 1987, è stato venduto all’asta Royal&Noble di Sotheby’s a Londra il 19 gennaio. I gioielli usati da Kate Middleton nelle foto del compleanno, omaggio a Diana e alla regina guarda le foto Leggi anche › Kim Kardashian irriconoscibile: il ...

GQ Italia

... ma tra i quattro offerenti che si sono contesi la Croce di Attallah , straordinariodi ... Kim Kardashian nel corso degli anni ha cambiato lookmolta frequenza, nella foto la vediamo nel ...Ila forma di croce - che si pensa sia una commissione privata di Garrard per uno dei suoi clienti abituali - è un pezzo audace e coloratoametiste di taglio quadrato e diamanti di ... Migliori collane uomo, 20 modelli top per aggiungere quel tocco in più ai tuoi prossimi outfit Il focus approfondisce le misure fiscali di interesse generale, tra cui le novità sull'esenzione IMU, la rivalutazione delle aree edificabili, il Bonus Sud e gli Investimenti "Industria 4.0" ...Con la legge di bilancio 2023 arriva anche la definizione agevolata controversie tributarie. Quando fare domanda e le scadenze di pagamento ...