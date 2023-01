Un libro per fissare gli anni 80 visti e vissuti a Milano

Agenzia ANSA

Rimane comunque unfuori dai binari dell'ufficialità e della visibilità raccontata da ... " Prende credibilità una forza creativa [...] che crea le condizioninon essere come i propri padri, ...... dove si celebra il- evento di un big come Pierferdinando Casini. Titolo che la dice lunga ... un tipo dell'organizzazione adombra perfino il rischio che venga "sospeso l'evento"troppa folla ... Un libro per il giorno della memoria: Naspini, Villa del Seminario «Tre storie aggrovigliate generano il romanzo, in quella reciproca dipendenza in cui una si nutre delle altre». È “Il profumo salato”, il primo romanzo della cagliaritana Silvia Murgia, che stasera ne ...1. La storia vera dietro Mystic River Dennis Lehane, autore del romanzo che ha ispirato Mystic River di Eastwood, ha avuto l’intuizione per il libro ripensando ad un fatto che gli era accaduto quando ...