Un giorno da Toro

1962: A Maccarese, provincia di Roma, nasce Giorgio Enzo. Per lui solo un campionato in granata, quello 1989-'90 in B, tuttavia di grande rendimento visto che la stagione è coincisa con l'immediato ritorno in serie A del Torino.