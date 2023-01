Un errore arrestare Messina Denaro | uno choc | chi si schiera col boss

(Di giovedì 19 gennaio 2023) «Io non giudico, cosa mi interessa a me?». A Castelvetrano, cittadina di neanche 30mila anime nel Trapanese, ma soprattutto cittadina natia del super-Matteo, non tutti accolgono con entusiasmo l'arresto del latitante numero uno d'Italia. Trent' anni di indagini e quel che ne consegue. Sì, è vero: gli studenti scendono in piazza, assieme ai professori e agli esponenti dell'associazione Libera. È vero: quella è la manifestazione più spontanea che c'è e, probabilmente, anche la più vera. «La Sicilia non è Cosa nostra», urlano. Però poi ci sono i residenti, fermati per strada, dalle truppe di giornalisti che in questi giorni affollano l'is cattola: «È una vittoria ai minimi termini dello Stato», si fa scappare qualcuno. «Se è un bene o un male che lo abbiano arrestato?», si chiede un altro. «È stato un ...

IN studio la risposta di Pif: 'Se nel 2023 qualcuno ancora dice che è stato unio dico: vaffanculo, ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze, mi fate più schifo di Messina Denaro. ...La sfuriata di Pif In particolare, a far infuriare Pif è stata la reazione di un cittadino che aveva reagito così all'arresto di Messina Denaro: " Per me hanno fatto un. Per trent'anni c'... "Un errore arrestare Matteo Messina Denaro". E Pif furioso risponde: "Vaffanc**o" Viaggio nel paese del boss, dove vivono ancora la madre e una delle sue sorelle, gli abitanti sono divisi. Il cugino Cimarosa: «Oggi torniamo a manifestare»