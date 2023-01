Un bambino di un anno e mezzo morto a Fasano | una tredicenne violentata a Cerignola | un lavoratore morto a Foggia | giornata nera della Puglia Ieri

Virgilio Notizie

Il paziente era un bimbo di un. Si procedeva per lesioni. La famiglia avrebbe fatto più ... Stando alla documentazione, un ricovero 'precoce' avrebbe evitato il peggio al, oggi affetto da ...Luca è unautistico ad alto funzionamento: vuol dire che, insieme alle altre ... Le grandi passioni di Luca: la musica e il Napoli Luca ha tante doti, suona la batteria da une si è già ... Fasano, bimbo di un anno ingerisce un tappo e muore soffocato: tragedia a Fasano Alla fine i due, che stanno assieme da sei anni, hanno deciso di non diventare genitori. E non sono da soli. “What I've noticed with my friendship circle is that we're really taking family planning ...Milano, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale porta a un accesso precoce alle terapie e permette di avere un maggior numero di bambini in grado di cammina ...