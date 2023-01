Un altro domani anticipazioni puntate 201 e 202 del 20 Gennaio 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un201 e 202 Julia, dopo il divorzio dei suoi genitori, decide di confidare a Tirso i suoi dubbi sulla sua relazione con Sergio, pur non sapendo come lui potrà reagire. Diana è ormai decisa a dare il via a una battaglia legale contro Oscar. Un201 e 202 L'articolo proviene da MediaTurkey.

Nuovo appuntamento oggi giovedì 19 gennaio 2023 , con la soap spagnola Un. Nella puntata odierna Victor rivela a Patricia ciò che ha scoperto sugli affari di suo padre. Julia decide di chiedere scusa ad Olga.