Tvblog

Unimprenditore del settore, il viareggino Riccardo Zucconi, titolare del Gran caffè Margherita, storico punto di ritrovo della località versiliese, ha dichiarato 97mila euro. L'ex volto ...... è il fare, magari distrattamente,ciò che un pubblico ufficiale può fare oggi, è chiamare ...che facciamo votare quelli che hanno mal di pancia. E così via. Ma guarda caso, di ciò non si ... Un altro domani, anticipazioni puntata di oggi, 19 gennaio 2023 Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 5°C, la minima di 2°C alle ore 8, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 330m alle ore 5 e la ...Sono scaduti i termini dell’esposto al Tar sulle elezioni: domani il vertice con i sindaci sulle strategie. Le aperture del presidente sono sotto esame ma la coalizione attende fatti concreti. Il Pd a ...