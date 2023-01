Umtiti ha ritrovato il piacere di difendere

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Raccontato oggi sembra un cattivo scherzo, ma c’è stato un momento in cuiera stato così avvantaggiato dagli infortuni altrui, tanto che in Francia si diceva avesse fatto ricorso a uno stregone (culla dell’illuminismo, a quanto pare l’unica spiegazione che in Francia sanno dare alle casualità è la magia). Proprio lui, a cui i problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro hanno tolto quattro anni di carriera, lui che ha pianto mentre chiedeva a Laporta di tenerlo al Barcellona, lui che ha provato a rafforzare la muscolatura intorno al ginocchio pur di non operarsi, e che poi è diventato vegano perdendo peso, sempre per aiutare il ginocchio, lui che è riuscito anche a rompersi un piede in allenamento e che alla fine ha dovuto accettare di ripartire da Lecce, dalla lotta salvezza in Serie A, proprio lui un tempo è stato aiutato da infortuni occorsi ad altri ...

L'Ultimo Uomo

6,5 - Campione. Guida la retroguardia con esperienza e classe. Pezzella 6 - Non soffre mai Saelemaekers, facendo complessivamente una buona prestazione. Dal 61 Gallo 5,5 - Entra ...La dinamica vedi anche Lecce - Lazio, cori controe Banda: curva laziale chiusa un turno I ...per terra anche un estintore, probabilmente utilizzato negli scontri, riconsegnato da un ... Umtiti, come sta aiutando il Lecce nella sua grande stagione La lunga sosta ha certamente fatto bene al francese che si è ritrovato ed ha innalzato la qualità della difesa e del gioco giallorosso in generale L’attesa ne é valsa la pena per vedere in giallorosso ...LECCE – Quella tra Lecce e Milan, terminata sul risultato di 2 a 2, è stata anche la partita della “rimpatriata” tra calciatori francesi. Quattro con la maglia giallorossa, cinque quelli in forza al c ...