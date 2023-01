Ultrasuoni per curare i tumori | dottoressa condannata all’ergastolo dal Corte d’assise di Cagliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Non ho mai proibito o scoraggiato i miei pazienti a seguire le cure tradizionali come chemioterapia e radioterapia. Tutto ciò che hanno fatto è stata una libera scelta di ciascuno”. Così aveva detto il 15 dicembre scorso Alba Veronica Puddu, 52 anni, ai giudici deidi. Una settimana prima che la procura chiedesse per lei 24 anni per aver curato, secondo l’accusa, pazienti affetti da tumore con terapie alternative,e radiofrequenze, metodologie che avrebbero ridotto l’aspettativa di vita dei malati e accelerato la morte. I giudici non solo hanno accolto la richiesta della pm Giovanna Morra, ma hanno inflitto l’ergastolo. La sentenza di primo grado riconosce colpevole ladi omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa. Tre i casi finiti ...