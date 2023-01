Ultim’ora | i banchieri con uno stipendio a sei zeri sono 2000 nell’eurozona

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Icon unoa sei. Mai così tanticon unomilionario. È stato appena comunicato dall’autorità bancaria Europea come nel 2021 il numero diche ricevono unodi almeno un milione è salito a quasiunità. È un record assoluto da quando nel 2010iniziate queste rilevazioni. L’autorità bancaria Europea in un report annuale va proprio a monitorare quantiabbiano unoda almeno un milione e più in generale quanto guadagnano ieuropei. Nel 2021 il numero deia ricevere uno ...