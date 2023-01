Ultim’ora | ex Ilva | 750 lavoratori Tarantini per un presidio a Roma

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ex: 750per un. Sempre molto convulsa e controversa la questione dello stabilimento exdi Taranto. 750dell’azienda e dell’indotto stanno arrivando in queste ore aper un imponentedi fronte al ministero dell’impresa.Ex/ I Love TradingAlle ore 14:00 il ministro Urso riunirà un tavolo proprio su questa spinosa questione. Dunque proprio mentre vi scriviamo isono in arrivo ae si preparano a questoche avrà proprio lo scopo di sottolineare al ministro Urso la gravità della questione ...