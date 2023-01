Ultime Notizie – Ucraina | Medvedev minaccia | “Rischio guerra nucleare se Russia sconfitta”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ex presidente russo Dmitrytorna a evocare il ‘’ di una. “Domani, alla base Nato di Ramstein, i grandi leader militari discuteranno di nuove tattiche e strategie, nonché della fornitura di nuove armi pesanti e sistemi di attacco all’”. Un appuntamento che arriva subito dopo il forum di Davos, dove si è ripetuto “come un mantra” che “per raggiungere la pace, ladeve perdere”. “E a nessuno di loro viene mai in mente – prosegue, su Telegram – di trarre da ciò la seguente conclusione elementare: ladi una potenzain unaconvenzionale può provocare lo scoppio di una“. “Le potenze nucleari – ha aggiunto ...

Corriere della Sera

Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare di Leopoli, Maksym Kozytskyi. Il presidente del Consiglio europeo Michel incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il premier Denys Shmyhal. ...I dati e ledicono che un grosso incendio è scoppiato nella notte all'interno d una caserma armena. Incendio in una caserma dell'Armenia Attenzione: si tratta di una unità militare ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve I carabinieri hanno diffuso il video degli ultimi attimi di libertà di Matteo Messina Denaro. Il superboss, dopo l’accettazione, è uscito dalla clinica per andare al bar. Poco dopo si accorgerà dei ...STATO DI FORMA La Juventus è la squadra che raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia da più edizioni consecutive: i bianconeri infatti hanno superato gli ottavi in tutte le ultime 15 stagioni, ...