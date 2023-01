Ultime Notizie – Ucraina | Di Maio | “Fiero di decreti armi | sostegno Italia continuerà”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Da ministro degli Esteri ho firmato cinqueper il supporto alla resistenzae ne sono orgoglioso, perché conosco il vostro valore, perché so che siete una Nazione che sta difendendo tutti noi, so che siete dei veri patrioti e sono sicuro che l’a sostenervi. Alla fine vi riprenderete la vostra terra”. Così l’ex responsabile della Farnesina, Luigi Di, intervenendo a Davos -dove è in corso World Economic Forum- alla cena ‘Amici dell’’. Presenti tra le altre autorità, il Presidente della Repubblica della Lettonia Egils Levits, il ministro degli Esteri della Lituania Gabrielius Landsbergis, la Ministra degli esteri belga. Presenti numerosi membri delle istituzioni, gruppi di parlamentari e rappresentanti della società civile ...

Corriere della Sera

Lagarde: "Spostata avanti recessione" Lagarde, intervenendo a un dibattito del Wef, riconosce che "nellesettimane sono arrivatepiù positive" sul fronte dell'attività economica, ...Giovedì 19 gennaio 2023, Uomini e donne torna in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. La prossima puntata si ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve Il Gs Marciatori Morianesi capitanato dal presidente Mario “Penna” Manfredini ancora una volta è stato il club podistico non agonistico tra i protagonisti, con il secondo posto per numero di partecipa ...Parliamo di questo tema in apertura di programma per poi tornare sull'arresto del boss Messina Denaro alla luce delle ultime rivelazioni investigative. Le condizioni di salute sono a quanto pare ...