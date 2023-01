Ultime Notizie Roma del 19-01-2023 ore 17 | 10

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno apertura zielinski non è del tutto sicuro che il presidente russo Vladimir Putin e sia ancora vivo è che sia lui a prendere le decisioni in Russia il presidente l’ho detto durante il suo intervento il mio collega del forum economico di Davos non capisco bene con chi parlare di cosa Ma tu sei Putin esistono ed esisteranno il presidente ucraino dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo paese ha detto il portavoce per te intanto il premier svedese kristersson annunciato che la Svezia fornirà Chi è per sistemi di artiglieria lungo raggio il giorno in cui sin dal mattino ha scattato in tutta l’Ucraina l’allarme anterio le forniture di nuovi armamenti da parte dell’Occidente possono portare il conflitto ad un nuovo livello avvertito peskov citato ...

Sky Tg24

Il protagonismo di Di Maio. L'europeismo di Di Maio . Che cosa c'è di più in linea con la politica Ue del rappresentarsi come amico dell' Ucraina , sostenitore dell'Ucraina, assoluto difensore della ...Tra le regioni comanda la Toscana , seguita da Trentino - Alto Adige e Veneto,Sicilia (... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Non so se Putin è vivo". Mosca: "Lo è". LIVE Mancano due giorni a Salernitana-Napoli e Davide Nicola, appena tornato in sella ai granata, sfoglia la margherita per quanto concerne l'undici ...Oggi tasso di incidenza del covid in Campania è del 6,68%, sostanzialmente stabile rispetto al 6,3 del giorno precedente. In Campania, nelle ultime 24 ...