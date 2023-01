Ultime Notizie Roma del 19-01-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 19 gennaio al microfono Giuliana of Esther in apertura zielinski non è del tutto sicuro che il presidente russo Vladimir Putin e si è ancora vivo è che sia lui a prendere le decisioni in Russia il leader ucraino lo ha detto durante il suo intervento il video con il forum economico di Davos non capisco bene con chi parlare di cosa però c’è Putin esistono ed esisteranno il presidente ucraino dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo paese ha detto il portavoce per intanto il premier svedese christenson annunciato che la Svezia fornirà a chi apre sistemi di artiglieria lungo raggio il giorno in cui sin dal mattino ha scattato in tutta l’Ucraina l’allarme anterio di forniture di nuovi armamenti da parte dell’Occidente possono portare il conflitto ad un nuovo livello avvertito peskov ...