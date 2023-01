Ultime Notizie Roma del 19-01-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio confermato lo sciopero dei benzinai il 25/26 gennaio lo hanno reso noto Le organizzazioni dei gestori Five fegica e figisc enisa dopo l’incontro col Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso I sindacati hanno come le posizioni siano distanti si sono detti profondamente velosi continuano le indagini dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Fede Il prestanome del Boss durante la sua latitanza l’appartamento un piano terra con due ingressi disabitato da tempo si trova l’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano Campobello di Mazara la mamma di Bonafede vive nella casa di tre fontane insieme a una delle sue figlie Intanto il boss non si è presentato in videoconferenza l’udienza del processo ...

Corriere della Sera

Gossip di oggi 19 gennaio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 19 gennaio 2023 troviamo i possibili problemi con il gioco di Totti e il restroscena di Sanremo 2023 svelato da Chiara Ferragni (che si fotografa in accapatoio). Ecco ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve Dall’ultima dichiarazione reddituale ENPAP dello scorso ottobre, relativa ai compensi percepiti nel 2021 dagli Psicologi, emerge un significativo aumento dei redditi dei professionisti del benessere p ...Crescita del 53% rispetto ai 182 milioni del 2021. Il 30 aprile 2022 è stata posata la prima pietra di UNOX City, un polo industriale e produttivo in grado di ...