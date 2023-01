Ultime Notizie Roma del 19-01-2023 ore 11 | 10

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Talin studio Putin potenze l’esercito la Russia era un milione e mezzo di soldati entro il 2026 Intanto il presidente ucraino zielinski fa sapere che il premier Giorgia Meloni sarà presto a Chieve il consiglio supremo di difesa ribadito l’impegno dell’Italia a difendere la sovranità territoriale dell’ Ucraina un sostegno che la presidente della commissione europea von der line assicurato per tutto il tempo necessario profumi abiti firmati Nel covo di Matteo Messina Denaro Nordio ha firmato il 41 bis è il proprietario dello stabile a Campobello di Mazara è il vero Andrea Bonafede ora indagato il boss detenuto a L’Aquila dove sarà curato l’oncologo dice grave per la procura girare indisturbato per locali a registro anche il nome del suo medico prima tempo spezza l’Italia da nord a ...

Corriere della Sera

Dal nostro inviato CAMPOBELLO DI MAZARA (Trapani) - Gli autori della metafora sono due dei ragazzini che trascorrono ore e ore a godersi lo spettacolo di una perquisizione in pieno giorno, il viavai ...Ma lefanno ben sperare. Leao, c'è ottimismo! Tuttosport fa oggi il punto sul rinnovo di Rafael Leao col Milan . La dirigenza rossonera incontrerà nella giornata di domani l'agente del ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve Si tratta del più ampio studio genetico realizzato su pazienti italiani affetti da morbo di Parkinson utilizzando metodiche di sequenziamento di ultima generazione. “Abbiamo potuto identificare – dice ...Non ci sarà il tutto esaurito, ma non ci sarà nemmeno la neve, chiamata da una settimana ma scongiurata dagli ultimi bollettini: il nevischio terminerà già in mattinata, azzerando il rischio rinvio.