Ultime Notizie – Riforme | Calenda | No netto a presidenzialismo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo rappresentato il fatto che noi siamo nettamente contrari e non disponibili sulper la ragione molto semplice che il presidente della Repubblica è l’unica istituzione che gode della fiducia dei cittadini in Italia, perché rappresenta l’unità della Nazione”. Così il leader di Azione Carlodopo l’incontro con il ministro delleMaria Elisabetta Alberti Casellati. “Abbiamo presentato la nostra posizione che è nettissima: siamo favorevoli a un premierato cioè a un presidente del Consiglio con poteri più forti, anche eletto direttamente con una legge elettorale che può essere a due turni, come quella dei sindaci o anche proporzionale, con un premier di coalizione”, dice. “Ma soprattutto abbiamo rappresentato che a nostro avviso va fatta di pari passo la discussione sul Parlamento e ...

Corriere della Sera

Per salutarvi, vi lasciamo con ledichiarazioni di Jabari Banks su Bel - Air .2023 - 01 - 19 18:09:54 Scoperto il terzo covo in cui ha vissuto il boss La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro. Si tratta di un appartamento che si trova sempre ... Costantino Vitagliano: «Alessandra Pierelli Era tutto vero, poi avevo altre vite. Lele Mora come un padre» (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Masha, Saman, e le altre: scandaglia e racconta le ultime drammatiche cronache di femminicidio e violenza di genere, anche sotto forma di repressione politica, lo spettacolo ...Matteo Messina Denaro, le ultime notizie. Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato lunedì mattina a Palermo.