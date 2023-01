Ultime Notizie – Regionali Lazio | all’Adnkronos confronto tra Bianchi | D’Amato e Rocca – Diretta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Adnkronos ospita oggi al Palazzo dell’Informazione iltra i candidati alla presidenza della Regionein vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimo. A condurre il dibattito tra Donatella(M5S), Alessio(Centrosinistra) e Francesco(Centrodestra) il direttore dell’agenzia Gian Marco Chiocci., segui ladeltra candidati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Lagarde: "Spostata avanti recessione" Lagarde, intervenendo a un dibattito del Wef, riconosce che "nellesettimane sono arrivatepiù positive" sul fronte dell'attività economica, ...Giovedì 19 gennaio 2023, Uomini e donne torna in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. La prossima puntata si ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve Il Gs Marciatori Morianesi capitanato dal presidente Mario “Penna” Manfredini ancora una volta è stato il club podistico non agonistico tra i protagonisti, con il secondo posto per numero di partecipa ...Parliamo di questo tema in apertura di programma per poi tornare sull'arresto del boss Messina Denaro alla luce delle ultime rivelazioni investigative. Le condizioni di salute sono a quanto pare ...