Ultime Notizie – Pietro Salini | “Ripartire da ‘Roma Silenziosa Bellezza’ per riprogettare città”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “La vera bellezza in fondo sta nell’interazione e nelle storie vissute dalle persone nei luoghi a cui queste appartengono. Da questa idea si puòper immaginare e progettare una rete di infrastrutture più adeguata alle esigenze del XXI secolo, pur nel rispetto dell’eredità storica e delle affascinanti stratificazioni di una capitale come Roma”. Così, amministratore delegato Webuild, all’inaugurazione della mostra, promossa e organizzata dal Gruppo Webuild e dall’Istituto Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia, con il patrocinio del Comune di Roma, ospitata nella Sala Zanardelli del Vittoriano e aperta al pubblico dal 20 gennaio al 28 febbraio. “Un viaggio insolito nei luoghi dellaEterna, che rinnova la meraviglia ...

Corriere della Sera

Blitz in un terzo appartamento, stavolta vuoto.: il boss ha saltato il processo sulle stragi e la prima seduta di chemio. Convalidato l'arresto di Luppino: girava con un coltello. Sequestrata la casa della madre di ...TEMI: arrestato ubriaco arresto per resistenzafvg oltraggio a pubblico ufficiale fvg polizia fvgUbriaco, viene arrestato per resistenza e prende a calci l'auto della polizia ... Meteo, ancora 10 giorni con tanta neve e forte vento. «Da domani crolla la temperatura» Pioli conta di recuperare un giocatore in vista di Lazio-Milan e di avere una squadra mentalmente più pronta: bisogna tornare a vincere.Infatti fino ad ora le società sembrano più propense a vendere che ad acquistare, è il caso della Juventus che sta cercando acquirenti per il terzino classe 1999 Luca Pellegrini, attualmente in ...