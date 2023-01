Ultime Notizie – Pensioni | doppio botta e risposta governo-sindacati

Corriere della Sera

Milan e Inter, le due sponde del Naviglio. In questo Podcast curato dal giornalista sportivo Giulio Mola si raccontano le, le voci e gli umori di rossoneri e nerazzurri alle prese col campionato, con le coppe europee e con le voci di ...Il presidente ucraino ha affermato di non sapere con chi parlare in Russia per quanto riguarda i negoziati di pace perchè 'non è sicuro che Putin sia ancora vivo'. Peskov: 'E' chiaro che Zelensky ... La «carta di Ronaldo» che inguaia la Juve Nell’Ucraina in guerra, lo schianto di un elicottero allunga la catena di lutti e strazi: un incidente, apparentemente, ma gli resta intorno un alone di dubbi e interrogativi. E la Russia alza il tiro ...Matteo Messina Denaro oltre alla figlia Lorenza ha anche un figlio. Il suo nome è Francesco, come il padre del boss. Di lei si conosce molto, dai diari dell'ormai ex super latitante e ...