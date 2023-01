Ultime Notizie – Moreno Maggi | “Scatti Vittoriano mostrano bellezza sconvolgente di Roma”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Tuteliamo città, cambiamo le nostre abitudini, non aggrediamole più con traffico, smog, aerei, camion” “Sono personalmente innamorato di questa città e queste fotografie volevano, tra le altre cose, essere anche una documentazione storica che rimane di un periodo che spero non dovremo più vedere”. Cosìautore delle fotografie esposte nella mostra “Silenziosa” organizzata da Webuild, gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria e dal Vive –e Palazzo Venezia – nella sala Zanardelli del, dal 20 gennaio al 28 febbraio 2023, curata da Roberto Koch e Alessandra Mauro. “Siamo contornati da una– aggiunge – che va tutelata. Tutelarla vuol ...

Corriere della Sera

Blitz in un terzo appartamento, stavolta vuoto.: il boss ha saltato il processo sulle stragi e la prima seduta di chemio. Convalidato l'arresto di Luppino: girava con un coltello. Sequestrata la casa della madre di ...TEMI: arrestato ubriaco arresto per resistenzafvg oltraggio a pubblico ufficiale fvg polizia fvgUbriaco, viene arrestato per resistenza e prende a calci l'auto della polizia ... Meteo, ancora 10 giorni con tanta neve e forte vento. «Da domani crolla la temperatura» Pioli conta di recuperare un giocatore in vista di Lazio-Milan e di avere una squadra mentalmente più pronta: bisogna tornare a vincere.Infatti fino ad ora le società sembrano più propense a vendere che ad acquistare, è il caso della Juventus che sta cercando acquirenti per il terzino classe 1999 Luca Pellegrini, attualmente in ...