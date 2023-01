Ultime Notizie – Messina Denaro | trovato terzo covo | boss ci ha abitato fino a giugno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La scoperta, sempre a Campobello di Mazara, attraverso chi gli ha fatto il trasloco. In un altro appartamentolibro mastro con numeri, nomi e sigle Individuato undelMatteo, sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Questa volta a trovarlo sono stati gli uomini della Polizia. Isolata tutta la zona. Si tratta di un appartamento, vuoto, in cui ilabitava prima di trasferirsi nella casa di vicolo San Vito, sempre a Campobello. La Polizia di Stato è riuscita ad arrivare alattraverso chi gli ha fatto il trasloco, come apprende l’Adnkronos, per andare nella casa in cui ha vissutoa pochi giorni fa. Se n’è andato da quella abitazione ai primi di. ...