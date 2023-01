Ultime Notizie – Messina Denaro | oggi l’interrogatorio dell’autista del boss

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Verrà interrogato questa mattina, a partire dalle 9.30, nel carcere Pagliarelli di Palermo Giovanni Luppino, 59 anni, l’autista delMatteo, arrestato con l’ex latitante. Luppino è un commerciante di olive di Campobello di Mazara (Trapani), il luogo in cui il latitante si nascondeva e di cui ne aveva fatto residenza nella carta d’identità fasulla che rimandava ad Andrea Bonafede, l’alias che utilizzava per camuffarsi. E’ stato proprio Luppino ad accompagnare ilalla clinica Maddalena per la chemioterapia. L’uomo non è parente delomonimo, e sarebbe un volto nuovo per gli inquirenti. Mai coinvolto in passato in operazioni antimafia, fino ad, dovrà spiegare al gip Fabio Pilato i suoi rapporti con il...