Ultime Notizie – Codacons vs Fedez | ecco la sentenza che ha dato ragione al rapper

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “L’apprezzamento della effettiva offensività di determinate espressioni non può essere effettuato in via astratta, ma deve tener conto del contesto entro il quale avviene la comunicazione. Una espressione volgare, resa da un soggetto quale, aduso alle provocazioni, implica indubbiamente un ‘effetto d’urto’ più limitato di quelle che comporterebbe se proveniente da personaggio solitamente composto ed autorevole”. E’ uno dei passaggi chiave delladel Tribunale di Roma, di cui l’Adnkronos ha preso visione, che ha rigettato la richiesta di risarcimento in sede civile avanzata dalnei confronti di, accusato dall’associazione di averla diffamata attraverso una serie di affermazioni sui social. “All’interno di un canale social gestito da un personaggio pubblico di tale natura -si legge nella ...

Corriere della Sera

Blitz in un terzo appartamento, stavolta vuoto.: il boss ha saltato il processo sulle stragi e la prima seduta di chemio. Convalidato l'arresto di Luppino: girava con un coltello. Sequestrata la casa della madre di ...TEMI: arrestato ubriaco arresto per resistenzafvg oltraggio a pubblico ufficiale fvg polizia fvgUbriaco, viene arrestato per resistenza e prende a calci l'auto della polizia ... Meteo, ancora 10 giorni con tanta neve e forte vento. «Da domani crolla la temperatura» Pioli conta di recuperare un giocatore in vista di Lazio-Milan e di avere una squadra mentalmente più pronta: bisogna tornare a vincere.Infatti fino ad ora le società sembrano più propense a vendere che ad acquistare, è il caso della Juventus che sta cercando acquirenti per il terzino classe 1999 Luca Pellegrini, attualmente in ...