Ultime Notizie – Caro carburante | obbligo prezzo medio e sanzioni | cosa cambia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’per i benzinai di esposizione delregionale dei prezzi dei carburanti resta ma l’di comunicazione sarà settimanale (e non più giornaliero) e ad ogni variazione del. La chiusura per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omesse comunicazioni settimanali nell’arco di 60 giorni (e non più dopo tre violazioni senza limiti temporali anche non consecutivi). L’eventuale chiusura potrà essere decisa da 1 a 30 giorni (prima la previsione era da 7 a 90 giorni). Leper omessa comunicazione saranno da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro a seconda del fatturato dell’impianto (prima raggiungevano i 6000 euro). Sono queste le modifiche annunciate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro oggi al Mimit ...