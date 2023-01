Ulteriore disponibilità PS5 in Italia il 19 gennaio con nuovo bundle

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bisogna fare i conti in queste ore con una nuovaPS5 all’interno dello store Unieuro. Si tratta a conti fatti di unche potrebbe risultare estremamente conveniente per chi intende partire subito con alcuni giochi, dopo le informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori alcuni giorni fa. Insomma, stiamo vivendo un periodo particolarmente intenso con lo shop in questione, a testimonianza del fatto che il rivenditore ha un discreto numero di unità da distribuire sul mercatono nel corso dei prossimi giorni. Un aggiornamento sullaPS5 su Unieuro il 19condisponibile In cosa consiste l’extraPS5 su Unieuro il 19con...