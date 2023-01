(Di giovedì 19 gennaio 2023) Idaha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato a lungo della sua, prima di sbarcare nel programma di Maria De Filippi. La donna è, sicuramente, tra i volti più amati del dating show di Canale 5. Da un po' di settimane ha abbandonato il programma per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, con cui recentemente si è concessa anche un piccolo viaggio alquanto sfarzoso. Ida, però, non dimentica le sue origini e nel corso dell'intervista ha svelato alcuniin merito al suo passato prima di sbarcare a Uomini e Donne e acquistare la notorietà che ha adesso. Mediante le sue IG Stories, invece, hatoultimeche le sono piovute addosso proprio durante il recente viaggio fatto con il suo ...

Tvpertutti

L'ex diha ammesso : ' Non la voglio perdere , noi non litighiamo, questa è una grandissima cosa'.... Federico Dainese sulla coppia nata aammette: 'Non immaginavo un finale del genere' L'ex tronista ha detto la sua anche sulla storia d'amore traPlatano e Alessandro Vicinanza, nata nella ... Ued, Ida Platano: retroscena sulla sua carriera, poi replica alle critiche Frecciatina da parte della conduttrice di U&D al cavaliere che sta frequentando Gloria da qualche mese: Ida è in vacanza col nuovo fidanzato ...Una De Filippi stufa della situazione dei due volti del Trono Over, nella puntata del 17 gennaio 2023, si espone tra archi e frecce ...