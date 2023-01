Ucraina | Zelensky | “Putin? Non capisco bene se è vivo” Peskov risponde

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Noncon chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia proprio lui. Nonse siae chi prenda le decisioni”. Lo ha detto a in collegamento video con il World Economic Forum di Davos il presidente ucraino Volodymyr, aggiungendo di non comprendere nemmeno “come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo lanciare un’invasione su vasta scala di un Paese. Noncon chi abbiamo a che fare. Quando diciamo ‘colloqui di pace’, noncon chi dovremmo farli”. LA REPLICA DEL CREMLINO – A stretto giro, ecco arrivare la replica del portavoce del Cremlino Dmitryin conferenza stampa. Il ...

Agenzia ANSA

" Non sono del tutto sicuro che Vladimir Putin sia vivo ". La rivelazione spiazzante è di Volodymyr, presidente dell', arrivata durante il suo intervento in videocollegamento al Forum economico di Davos. Qual è la sua teoria e cosa ha risposto il Cremlino. Cosa ha detto. ...Lo ha detto a in collegamento video con il World Economic Forum di Davos il presidente ucraino Volodymyr, aggiungendo di non comprendere nemmeno 'come si possa promettere una cosa ai leader ... Mattarella a Zelensky: 'Il cordoglio dell'Italia al popolo ucraino' 10.30 Zelensky:non è certo che Putin sia vivo Durante il suo intervento alla"colazio- ne ucraina" di Davos, il presidente Ze- lensky ha detto di non essere sicuro che il presidente russo Putin "sia ...Nuovo pacchetto USA da 2,5 miliardi di dollari e sistemi a lungo raggio dalla Svezia: «Il conflitto a un nuovo livello» – «Gli Stati Uniti vogliono che Kiev riprenda la Crimea»: lo riporta il New York ...