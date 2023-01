Ucraina | Zelensky | “Non sono sicuro che Putin sia ancora vivo e prenda decisioni in Russia Con chi dobbiamo fare i colloqui di pace?”

... "Chiaramente,preferirebbe che non esistessero ne' la Russia ne' Putin - ha detto - . Prima si rende conto che la Russia esiste ed esistera', meglio sara' per un paese come l'". "Il ...La guerra in, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Ex comandante del gruppo Wagner ha chiesto asilo in Norvegia Le intelligence occidentali: "La guerra insarà lunga" Interattivi - ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lascia trapelare la possibilità che il "rivale" russo Vladimir Putin non sia più in ...Volodymyr Zelensky non è «del tutto sicuro» che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni in Russia: lo ha detto il ...