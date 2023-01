Ucraina | Zelensky | “Fornitura carri armati questione molto delicata”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ladell’invio a Kiev dipesanti continua a essere “urgente e”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, parlando con i giornalisti dopo aver ricevuto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e sottolineando come l’impasse sui“dipenda da molte ragioni e sfortunatamente non dalla volontà dell’”.ha elogiato la disponibilità di diversi Paesi che si sono fatti avanti, sostenendo l’intenzione di inviare alcuni dei loroall’, ma ha aggiunto che nella maggior parte dei casi è necessaria l’autorizzazione dei Paesi produttori. “Aspettiamo tutti ...

Secondo quanto riporta il quotidiano New York Times , il Pentagono sta inviando all'armi americane immagazzinate in Israele. Una forte esplosione, poi l'elicottero che precipita sull'asilo. È ......e il primo ministro Denys Shmyhal. Ha inoltre parlato davanti alla Rada (parlamento monocamerale). Colloqui significativi con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'e ...Si sono tenuti oggi a Kiev dei "colloqui significativi" tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente con il Presidente ...