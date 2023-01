Il Sannio Quotidiano

, l'ente nazionale ucraino per l'elettricità, ha dichiarato un aumento significativo del ...ricorrere a interruzioni di emergenza della fornitura di elettricità in cinque regioni dell'. '...Secondo Vladimir Kudritsky, amministratore della compagnia elettrica, l'obiettivo dell'attacco russo erano le centrali e le sottostazioni elettriche. Nella giornata di sabato una ... Ucraina: Ukrenergo, ‘deficit energia resta significativo’ Kiev, 16 gen. (Adnkronos) – Ukrenergo, l’ente nazionale ucraino per l’elettricità, ha dichiarato un aumento significativo del deficit nel sistema energetico del paese e, di conseguenza, la decisione d ...Almeno 9 persone sono morte dopo che un attacco russo ha colpito un condominio a Dnipro. Il primo ministro britannico Sunak ha annunciato al presidente ucraino Zelensky che il Regno Unito fornirà carr ...