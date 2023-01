Ucraina | premier olandese | ' ampia coalizione prima di invio carri armati'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Amsterdam, 19 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte ha detto di comprendere la Germania e altri paesi che vogliono una "grande" per l'dipesanti in. In un'intervista alla Cnn al World Economic Forum di Davos, Rutte ha affermato che “c'è stato un ampio sostegno all'di equipaggiamento militare. Abbiamo inviato così tanto dall'inizio della guerra. Naturalmente, è in corso questo dibattito sui, e qui il problema è che questo sarà il prossimo passo nella lotta. Potrebbe essere necessario, ma capisco che i tedeschi e altri stiano dicendo che serve un'". Rutte ha osservato che è "fondamentale" che l'...

Il Sannio Quotidiano

Intanto ilsvedese Ulf Kristersson ha annunciato che la Svezia fornirà a Kiev sistemi di artiglieria a lungo raggio Archer, nel giorno in cui, sin dal mattino è scattato in tutta l'l'...Intanto ilsvedese Ulf Kristersson ha annunciato che la Svezia fornirà a Kiev sistemi di artiglieria a lungo raggio Archer, nel giorno in cui, sin dal mattino è scattato in tutta l'l'... Ucraina: premier olandese, ‘ampia coalizione prima di invio carri ... Amsterdam, 19 gen. (Adnkronos) – Il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte ha detto di comprendere la Germania e altri paesi che vogliono una “grande coalizione” per l’invio di carri armati pesanti ...Immediata è arrivata la replica del Cremlino: “La Russia e Putin esistono ed esisteranno” UCRAINA – Volodymyr Zelensky non è “del tutto sicuro” che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e ...