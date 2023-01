Ucraina | Parlamento Ue “Serve un tribunale speciale per i crimini russi”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ necessario uninternazionaleper punire il crimine di aggressione contro l’. Il nuovocolmerebbe la lacuna nella giustizia penale internazionale. Un’azione legale internazionale invierebbe un chiaro segnale allaa e alla comunità internazionale”. In una risoluzione ilEuropeo chiede che la leadership politica e militare russa “sia chiamata a rispondere del crimine di aggressione contro l’”.Nel testo, i deputati affermano che “le atrocità commesse dalle forze armate russe a Bucha, Irpin e in molte altre città ucraine rivelano la brutalità della guerra e sottolineano l’importanza di un’azione internazionale coordinata per stabilire la responsabilità secondo il diritto ...

