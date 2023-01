Adnkronos

L'ex presidente russo Dmitrytorna a evocare il 'rischio' di una guerra nucleare. 'Domani, alla base Nato di Ramstein, i ...fornitura di nuove armi pesanti e sistemi di attacco all''. Un ......- ha dichiarato nei mesi scorsi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry-... leggi anche Scenario- Russia: cosa accadrà nel 2023 Una terza guerra mondiale per la ... Ucraina, Medvedev minaccia: "Rischio guerra nucleare se Russia sconfitta" Se la Russia perde la guerra in Ucraina c’è il rischio di un conflitto nucleare perché sarebbe minacciata la stessa esistenza del Paese, è l’avvertimento lanciato oggi da Dmitry Medvedev, ex ...(Adnkronos) – L’ex presidente russo Dmitry Medvedev torna a evocare il ‘rischio’ di una ... nonché della fornitura di nuove armi pesanti e sistemi di attacco all’Ucraina”. Un appuntamento che arriva ...