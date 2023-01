Ucraina | il Cremlino risponde a Zelensky | Putin c’è e ci sarà

Borsa Italiana

Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov. Un elicottero dei Servizi di emergenza ucraini si è schiantato su un asilo nell'area Kiev. Tra le vittime anche il ministro dell'Interno ...... e che prima o poi dovranno rinunciare a tutto ciò che è russo, meglio sarà per un paese come l''. Lo ha in conferenza dichiarato Dmitry Peskov , portavoce del, commentando i dubbi ... Ucraina: Cremlino, consegna armi a lungo raggio mette in pericolo ... Il portavoce del presidente russo ha detto che la Russia e Vladimir Putin “ci sono e ci saranno”. Questa la replica al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si è detto oggi non sicuro che Putin “s ..."La discussione sull'ammissibilità delle forniture all'Ucraina di armi che consentiranno attacchi sul territorio russo è estremamente pericolosa".